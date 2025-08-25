Ingresar
Aníbal Gotelli tendrá una destacada participación en la 3ª Edición de la Feria del Libro Municipal de La Banda

Máximo referente de la Logística y el Liderazgo Organizativo y Protocolar de nuestro país, y uno de los más reconocidos en América Latina

Hoy 13:48
Aníbal Gotelli

En el marco de la 3ª Edición de la Feria del Libro Municipal de La Banda “Entre rieles y letras” el prestigioso ceremonialista profesor Aníbal Gotelli presentará un libro de su autoría denominado “Ceremonial Municipal, deportivo y cultural” y disertará la charla “Liderazgo y organización de actos de gestión local” en las instalaciones del Renzi el jueves 28 a partir de las 9.

Cabe destacar, que Aníbal Gotelli publica este libro luego de más de 39 años de ejercicio profesional en el campo del Ceremonial y las Relaciones Interinstitucionales, organizando actos, reuniones y eventos en ciudades de nuestro país y del exterior.

Por ello, su obra es un compendio acabado de todos los temas que pueden contribuir a mejorar las reuniones, las ceremonias y las manifestaciones públicas, institucionales, deportivas y culturales en todas las ciudades de nuestro país.

Aníbal Gotelli es el máximo referente de la Logística y el Liderazgo Organizativo y Protocolar de nuestro país, y uno de los más reconocidos en América Latina. Consultor Nacional e Internacional en Logística Organizativa Protocolar y Eventual, y Consultor en Estrategias de Imagen Personal y Profesional para empresas e instituciones de nuestro país y del extranjero. Autor de la normativa protocolar vigente en la República Argentina y también de varios libros, hablamos con él sobre su rol como presidente del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales de la República Argentina (CIDEC).

