Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento del joven bandeño Santiago Valentino Guzmán Zanni

El jugador de San Lorenzo murió este lunes, tras luchar varios meses contra una dura enfermedad. El Ciclón lo recordó en sus redes sociales y decretó tres días de duelo.

Hoy 14:35

El fútbol argentino está de luto. A los 15 años falleció Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador bandeño de la Octava División de San Lorenzo, tras luchar durante dos años contra una dura enfermedad. La institución de Boedo lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales y decretó tres días de duelo.

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia", expresó el club. Además, la dirigencia manifestó que San Lorenzo está a disposición de la familia para brindar contención y cerró el comunicado con un emotivo: "Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones".

El posteo oficial rápidamente se llenó de mensajes de condolencias por parte de hinchas, amigos y compañeros, que recordaron al joven futbolista con profundo cariño. En octubre de 2023, tras ser diagnosticado, Valentino visitó al primer equipo —entonces dirigido por Rubén Darío Insúa— y se tomó fotos con los jugadores en la Ciudad Deportiva. En ese momento, agradeció el apoyo recibido: "Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia", había escrito en redes sociales.

El fallecimiento de Valentino Guzmán Zanni deja un vacío enorme en San Lorenzo y en todos los que lo conocieron, quienes hoy lo despiden con profundo dolor y cariño.