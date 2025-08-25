El jueves 28 comienza el triduo en honor a la Virgen de La Piedad

Fiesta Patronal. La comunidad religiosa vivirá una semana especial. Las actividades programadas finalizarán el domingo 31con la Santa Misa que a las 18 celebrará el Hermano Paul Berahino.
Bajo el Lema “CON NUESTRA MADRE DE LA PIEDAD, ABRIENDO CAMINOS DE ESPERANZA”, la Parroquia Virgen de La Piedad, transitará la semana más importante del año.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Ubicada sobre calle Castelli, entre Santa Fe y Granadero Saavedra, en el corazón del barrio Sarmiento, el templo está listo para vivir la semana más importante que se iniciará con el triduo el próximo jueves 28. Las múltiples actividades programadas concluirán el domingo.
De acuerdo a lo informado por los organizadores, está previsto que las actividades se desarrollen de la siguiente manera:
TRIDUO
Jueves 28 de agosto: por los enfermos
18:00 Hs: Alabanzas
18:15 Hs: Rezo del Triduo.
18:30 Hs: Rezo del Santo Rosario.
19:00 Hs: Misa por los Enfermos.
Viernes 29 de agosto: por los trabajadores
18:15 Hs: Rezo del Triduo.
18:30 Hs: Rezo del Santo Rosario.
19:00 Hs: Santa Misa
Sábado 30 de agosto: por lo Jóvenes
14:00 Hs: Fiesta de los Niños.
18:15 Hs: Rezo del Triduo.
18:30 Hs: Rezo del Santo Rosario.
19:00 Hs: Santa Misa.
00:00 Hs: Resonar de Campanas
Domingo 31 de agosto: Festividad Patronal de la Virgen de la Piedad
09:00 Hs: Apertura del Templo
10:00 Hs: Rezo del Santo Rosario
Feria de Plato Dulces
17:30 Hs: Animación.
18:00 Hs: Santa Misa, celebrada por el Hermano Paul Berahino. Culminada la misma, se hará una procesión por las calles del barrio (Castelli, avenida Colón, Lavalle y regreso por Castelli, hacia el templo parroquial).