El jueves 28 comienza el triduo en honor a la Virgen de La Piedad

Fiesta Patronal. La comunidad religiosa vivirá una semana especial. Las actividades programadas finalizarán el domingo 31con la Santa Misa que a las 18 celebrará el Hermano Paul Berahino.

Hoy 14:43

Bajo el Lema “CON NUESTRA MADRE DE LA PIEDAD, ABRIENDO CAMINOS DE ESPERANZA”, la Parroquia Virgen de La Piedad, transitará la semana más importante del año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ubicada sobre calle Castelli, entre Santa Fe y Granadero Saavedra, en el corazón del barrio Sarmiento, el templo está listo para vivir la semana más importante que se iniciará con el triduo el próximo jueves 28. Las múltiples actividades programadas concluirán el domingo.

De acuerdo a lo informado por los organizadores, está previsto que las actividades se desarrollen de la siguiente manera:

TRIDUO

Jueves 28 de agosto: por los enfermos

18:00 Hs: Alabanzas

18:15 Hs: Rezo del Triduo.

18:30 Hs: Rezo del Santo Rosario.

19:00 Hs: Misa por los Enfermos.

Viernes 29 de agosto: por los trabajadores

18:15 Hs: Rezo del Triduo.

18:30 Hs: Rezo del Santo Rosario.

19:00 Hs: Santa Misa

Sábado 30 de agosto: por lo Jóvenes

14:00 Hs: Fiesta de los Niños.

18:15 Hs: Rezo del Triduo.

18:30 Hs: Rezo del Santo Rosario.

19:00 Hs: Santa Misa.

00:00 Hs: Resonar de Campanas

Domingo 31 de agosto: Festividad Patronal de la Virgen de la Piedad

09:00 Hs: Apertura del Templo

10:00 Hs: Rezo del Santo Rosario

Feria de Plato Dulces

17:30 Hs: Animación.

18:00 Hs: Santa Misa, celebrada por el Hermano Paul Berahino. Culminada la misma, se hará una procesión por las calles del barrio (Castelli, avenida Colón, Lavalle y regreso por Castelli, hacia el templo parroquial).