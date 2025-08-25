Duras sanciones para la Selección de básquet tras el escandaloso final ante República Dominicana

Tres jugadores fueron suspendidos y además se deberá pagar una multa económica.

La Selección Argentina de Básquet recibió duras sanciones por la pelea ocurrida ante República Dominicana en el segundo partido de la AmeriCup. La FIBA informó que habrá tres jugadores suspendidos y se aplicará una importante multa económica tanto al equipo como al entrenador Pablo Prigioni.

El Panel Disciplinario dispuso dos fechas de suspensión para Gonzalo Bressan, mientras que Francisco Caffaro y Juan Vaulet deberán cumplir un partido de sanción cada uno. Además, Prigioni fue multado con 2.500 dólares. A nivel institucional, la Federación Argentina de Básquet recibió una sanción de 25 mil dólares, aunque solo abonará 12.500, quedando el resto en suspenso durante tres años de período de prueba.

Por el lado dominicano, David Jones fue suspendido dos Juegos Oficiales FIBA, y Juan Guerrero junto a Juan Suero cumplirán un partido de pena. En tanto, Ángel Delgado quedó condicionado: tendrá una suspensión en suspenso por tres años, que se hará efectiva de inmediato si reincide en una infracción similar. La Federación Dominicana también deberá pagar multas equivalentes a las impuestas a la Argentina.

Con estas bajas confirmadas, Argentina volverá a la cancha hoy contra Colombia, partido clave en el Grupo C donde el equipo nacional buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.