Estados Unidos quiere deportar a Uganda a un migrante convertido en símbolo de la lucha contra la política migratoria

Kilmar Ábrego García ya había sido enviado por error a El Salvador. Lo acusan de tráfico de personas.

Hoy 15:30

Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido nuevamente este lunes por las autoridades estadounidenses, que ahora buscan deportarlo a Uganda.

Kilmar Ábrego García, que había sido expulsado por error y alojado en una cárcel de alta seguridad de su país de origen, fue detenido en su cita de registro con los funcionarios de inmigración en Baltimore, en el estado de Maryland, días después de ser liberado de una prisión en Tennessee.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Ábrego García, de 30 años, “será procesado para su deportación a Uganda”. Lo acusan de tráfico de personas y de pertenecer a pandillas criminales.

El hombre había sido deportado por un “error administrativo”, según el gobierno, a una prisión de alta seguridad en su país de origen y luego regresó a EE.UU. solo para ser detenido por segunda vez.

Ábrego García estaba en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en El Salvador.

La Casa Blanca lo describió como “un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres” y miembro de la pandilla MS-13. Ábrego García niega haber cometido cualquier delito.

Qué dijeron los abogados del inmigrante salvadoreño

Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados del migrante salvadoreño, dijo que su cliente fue detenido cuando se presentó a una cita en la oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, policía migratoria).

“¡Vergüenza, vergüenza!”, corearon decenas manifestantes, algunos de los cuales sostenían carteles que decían “Liberen a Kilmar”, reunidos fuera de la oficina migratoria.

“Ya estaba bajo monitoreo electrónico del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y básicamente bajo arresto domiciliario”, dijo. “La única razón por la que han decidido detenerlo es para castigarlo”, enfatizó.

“Sigan pidiendo libertad”

Antes de ingresar a los servicios de inmigración en Baltimore, el salvadoreño dijo: “Pase lo que pase hoy (...) prométanme que continuarán rezando, peleando, resistiendo y amando. No solo por mí sino por todo el mundo. Sigan pidiendo libertad”.

El sábado, los abogados de Ábrego García adelantaron que el gobierno estadounidense pretendía deportarlo a Uganda, que firmó un convenio con Washington para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.

En un escrito, los defensores solicitaron a los tribunales que desestimaran el caso. Argumentaron que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.

El intento de deportar a García a la lejana Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso que se ha convertido en emblemático del combate de Trump contra la inmigración ilegal y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes.

El viernes García Ábrego, casado con una estadounidense, fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

El jueves, cuando se hizo evidente que Ábrego García sería liberado al día siguiente, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable de los cargos de tráfico de personas a cambio de ser deportado a Costa Rica, informaron sus abogados, pero rechazó la oferta.

“El gobierno respondió de inmediato con indignación a la liberación del señor Ábrego”, afirmaron.

A los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del ICE informó a su abogado que el gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda y allí fue que le ordenó presentarse en la oficina local de esa agencia en Baltimore el lunes por la mañana, añadieron.