Tinelli disparó contra Moretti y defendió su gestión: “Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo”

El conductor salió a defender su administración con un largo descargo en redes, apuntando al actual presidente.

Hoy 15:38

Marcelo Tinelli reapareció públicamente para rechazar cualquier acusación de haber cometido actos indebidos o haberse beneficiado económicamente durante su paso por San Lorenzo, tanto como vicepresidente como presidente del club entre 2012 y 2022. A través de un descargo publicado en su cuenta de Threads, el conductor aseguró: “Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Su mensaje se conoció luego de que trascendiera un reclamo judicial vinculado a la compra de Mauro y Bruno Pittón en 2019, operación por la cual estaría exigiendo una millonaria suma. Tinelli repasó su gestión y resaltó los aportes personales que realizó: afirmó haber donado 25 millones de dólares y sostuvo que aún mantiene préstamos por seis millones que no fueron saldados.

Entre los logros que enumeró, mencionó la construcción de la pensión para juveniles, el edificio formativo, nuevas canchas de sintético, vestuarios renovados, el palco oficial y el Polideportivo Roberto Pando, gran parte financiados con dinero propio. Además, aseguró que la masa societaria pasó de 20 mil a 75 mil socios y recordó que, al asumir, el club tenía “patrimonio neto negativo, apenas ocho jugadores profesionales y más de 500 juicios en contra”. También detalló contratos de futbolistas actuales como Adam Bareiro, Iván Leguizamón, Gonzalo Luján, Agustín Giay, Elián Irala, Malcom Braida y Nahuel Barrios.

Tinelli, en medio del conflicto institucional por el regreso de Marcelo Moretti a la conducción, reconoció que el club sigue lejos de competir en igualdad con Boca y River: “Estamos a mucha distancia de ellos”, señaló, y lanzó una crítica a la actual dirigencia: “Algo es deficitario cuando lo que ingresa es menor a lo que se gasta”.

Finalmente, dejó un mensaje de unidad para la familia azulgrana: “Es hora de estar más juntos que nunca todos y juntar voluntades para poner a San Lorenzo donde siempre tiene que estar”.