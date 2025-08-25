Independiente y una fuerte medida con los barras que atacaron a los hinchas de la U de Chile

A la espera de la decisión de Conmebol, el “Rojo” anunció avances en la investigación interna.

Hoy 13:48

El Club Atlético Independiente informó este domingo que identificó a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Mediante un comunicado, la institución de Avellaneda detalló que “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia” y que “las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

Desde el Rojo aseguraron que habrá colaboración total con la justicia. “Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, señalaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado y garantizar que los responsables sean castigados.

Además, el club anunció que los barras identificados serán expulsados como socios de manera inmediata y que solicitará derecho de admisión de por vida para impedir su ingreso a los estadios.

Los incidentes violentos, registrados el miércoles en el Libertadores de América, continúan en el centro de la agenda futbolera. Más de 48 horas después de lo ocurrido, el club difundió un video institucional donde responsabilizó a la hinchada de Universidad de Chile como la promotora de la violencia, que luego se propagó a todo el estadio.

Independiente condenó también la reacción de los hinchas locales que invadieron el sector visitante, a quienes calificó como “delincuentes”, y reafirmó su compromiso para que “nunca más vuelvan a pisar un estadio de fútbol”.

Finalmente, la dirigencia destacó “la dignidad de los socios que se ayudaron entre sí para resistir lo sucedido”, ponderando el comportamiento de gran parte del público que intentó protegerse y evitar mayores daños.