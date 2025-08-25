Con tan solo siete partidos dirigidos, Ramón Díaz renunció en Olimpia de Paraguay

El entrenador comunicó su salida tras perder ante General Caballero.

El reconocido entrenador argentino Ramón Díaz presentó este domingo su renuncia como director técnico de Olimpia de Paraguay tras no conseguir los resultados esperados en apenas siete partidos al mando del equipo.

La decisión se conoció luego de la derrota 2-0 ante General Caballero, por la novena fecha del Torneo Clausura. El exentrenador de River Plate, uno de los más laureados de la historia del club argentino, explicó su salida: “En el fútbol necesitas resultados, más estando en un equipo grande donde hemos trabajado muchísimo. Le tengo que agradecer a los jugadores principalmente porque fueron realmente protagonistas en el poco tiempo que estuvimos”.

Díaz dirigió solo siete encuentros con un balance de dos triunfos, dos empates y tres derrotas, incluida la caída en el clásico frente a Cerro Porteño. El “Decano” se ubica noveno en el Clausura y quinto en la tabla anual, firmando su peor campaña en los últimos cuatro años.

“Los resultados no se dieron y cuando no se dan, lo mejor es no complicar al club, al presidente ni a la gente, que se ha comportado de manera maravillosa con nosotros y con los jugadores”, agregó el entrenador riojano.

Además, Díaz agradeció el apoyo del hincha franjeado: “Agradecerle muchísimo al público porque en cada partido nos han acompañado. Quizás no le brindamos lo que ellos pretendían, pero el fútbol tiene esas cosas donde los resultados tienen que ser inmediatos”.

Por último, pidió respaldo para el plantel y la dirigencia: “Sabemos que estamos en un equipo grande que tiene una historia tremenda. Por eso le queremos dar tranquilidad, que la gente siga respaldando a estos dirigentes porque son de primer nivel, a los jugadores también y que le den todo para que se puedan recuperar. Hay mucho por delante, hay muchos jóvenes que tienen que seguir creciendo”, concluyó.