Caos en el US Open: un fotógrafo entró por error a la cancha y Medvedev se enfureció con el juez

El ruso quedó eliminado del último Grand Slam del año en un partido vibrante ante Benjamin Bonzi.
El US Open vivió una noche caótica con la sorprendente eliminación de Daniil Medvedev, campeón en 2021, a manos del francés Benjamin Bonzi, quien logró el triunfo más importante de su carrera por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 tras 3 horas y 45 minutos de juego.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El encuentro tuvo un episodio insólito en el tercer set. Bonzi servía con match point, falló el primer saque y, por error, un fotógrafo ingresó a la pista creyendo que el partido había terminado. El juez de silla Greg Allensworth ordenó repetir el primer servicio, lo que provocó la furia de Medvedev, que lo increpó: “¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?”. El ruso acusó al umpire de favorecer a su rival y recordó las críticas de Reilly Opelka, quien lo había catalogado como “el peor juez de la ATP”.
La tensión derivó en una interrupción de seis minutos con abucheos y el público coreando “segundo saque”. Bonzi dejó escapar la oportunidad de cerrar el partido, y Medvedev reaccionó: ganó el tie-break y luego el cuarto set, apuntando a una remontada épica.
Pero el quinto parcial tuvo otro giro. Bonzi pidió un tiempo médico, recuperó un quiebre decisivo y selló la victoria, mientras Medvedev destrozaba su raqueta en el banco. Más calmo, el ruso admitió: “Espero una fuerte multa. Estoy jugando mal y en los momentos importantes, peor. Solo necesito mejorar y lo intentaré el próximo año”.
Por su parte, Bonzi se mostró emocionado: “Era un ambiente salvaje. Dejé todo mi corazón en la pista”. Según informó The Athletic, al fotógrafo que desató el caos le retiraron la acreditación y fue expulsado del estadio.