Caos en el US Open: un fotógrafo entró por error a la cancha y Medvedev se enfureció con el juez

El ruso quedó eliminado del último Grand Slam del año en un partido vibrante ante Benjamin Bonzi.

Hoy 17:03

El US Open vivió una noche caótica con la sorprendente eliminación de Daniil Medvedev, campeón en 2021, a manos del francés Benjamin Bonzi, quien logró el triunfo más importante de su carrera por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 tras 3 horas y 45 minutos de juego.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro tuvo un episodio insólito en el tercer set. Bonzi servía con match point, falló el primer saque y, por error, un fotógrafo ingresó a la pista creyendo que el partido había terminado. El juez de silla Greg Allensworth ordenó repetir el primer servicio, lo que provocó la furia de Medvedev, que lo increpó: “¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?”. El ruso acusó al umpire de favorecer a su rival y recordó las críticas de Reilly Opelka, quien lo había catalogado como “el peor juez de la ATP”.

La tensión derivó en una interrupción de seis minutos con abucheos y el público coreando “segundo saque”. Bonzi dejó escapar la oportunidad de cerrar el partido, y Medvedev reaccionó: ganó el tie-break y luego el cuarto set, apuntando a una remontada épica.

Pero el quinto parcial tuvo otro giro. Bonzi pidió un tiempo médico, recuperó un quiebre decisivo y selló la victoria, mientras Medvedev destrozaba su raqueta en el banco. Más calmo, el ruso admitió: “Espero una fuerte multa. Estoy jugando mal y en los momentos importantes, peor. Solo necesito mejorar y lo intentaré el próximo año”.

Por su parte, Bonzi se mostró emocionado: “Era un ambiente salvaje. Dejé todo mi corazón en la pista”. Según informó The Athletic, al fotógrafo que desató el caos le retiraron la acreditación y fue expulsado del estadio.