Acompañado de Brito y D'Onofrio, Stefano Di Carlo lanzó su candidatura para ser presidente de River

El candidato del oficialismo planteó los tres grandes objetivos sobre los que apoyará su campaña. Será, en caso de imponerse en la urnas, el mandatario más joven de la historia del club.

Hoy 17:32

Con apenas 36 años y el respaldo pleno del oficialismo, Stefano Di Carlo presentó su candidatura a presidente de River Plate para las elecciones que se celebrarán el 1° de noviembre. Si resulta electo, será el presidente más joven de la historia del club y continuará una gestión que ya lleva 12 años de continuidad institucional.

El lanzamiento se realizó en el salón Pampa del Hotel Sheraton, acompañado por el actual presidente Jorge Brito y su antecesor Rodolfo D’Onofrio, quienes elogiaron al dirigente y destacaron la transformación que atravesó el club desde 2013.

“Un proyecto. Un equipo. Un presidente. Ese es el eslogan que inició Rodolfo, continuó Jorge y que hoy me toca representar”, afirmó Di Carlo, quien apeló a la historia familiar: es bisnieto de Ángel Di Carlo, ex secretario de River, y nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, quien presidió el club en 1989.

Continuidad y futuro

Di Carlo remarcó que su gestión buscará consolidar “una administración previsible y coherente” y definió tres ejes centrales:

Fútbol , con la Copa Libertadores como objetivo prioritario.

, con la como objetivo prioritario. Infraestructura , incluyendo la posibilidad de seguir ampliando el Monumental .

, incluyendo la posibilidad de . Desarrollo internacional de la marca River para potenciar ingresos.

“Es un gran honor continuar un proceso que ya transformó a River para siempre. No venimos a refundar nada, sino a elevar el piso que logramos en estos doce años”, expresó.

El candidato estará acompañado por Andrés Ballota, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes en la fórmula del oficialismo.

El respaldo de Brito y D’Onofrio

Brito abrió la presentación con un balance positivo: “Agarramos un club en ruinas e hicimos un gran esfuerzo para ponerlo donde está. Stefano Di Carlo va a ser un gran presidente”.

A su turno, D’Onofrio afirmó: “Logramos que River volviera a ser River. Estoy seguro de que vas a ser un gran presidente y vamos a estar orgullosos de que un joven de la casa lidere este proyecto”.

Di Carlo, que la semana pasada fue padre por segunda vez, agradeció el apoyo de ambos dirigentes y el compromiso de la Comisión Directiva: “Lo que se logró fue gracias al esfuerzo generoso y desinteresado de muchos. Mi desafío es seguir potenciando a River para que el crecimiento sea aún mayor”.