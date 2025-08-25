Frías: detuvieron a un hombre acusado de robo y de agredir a un policía

El operativo se desarrolló entre la noche del domingo y madrugada del lunes.

Una intensa persecución policial terminó con la detención de un sujeto de 27 años en la ciudad de Frías, acusado de protagonizar robos domiciliarios y de atacar a un agente durante el procedimiento. El operativo se desarrolló entre la noche del domingo 24 y la madrugada del lunes 25 de agosto, con intervención de la Fiscalía a cargo de la Dra. Macarena Vildoza.

La secuencia comenzó cuando una vecina denunció haber visto a un hombre escapar de la casa de su padre con una sábana cargada de ropa. Minutos después, otra damnificada informó que desconocidos habían ingresado a su vivienda por un ventiluz, llevándose una notebook, máquinas de cortar cabello y un secador de pelo, entre otros elementos. Los peritajes de Criminalística y los datos aportados por testigos permitieron identificar al sospechoso, que se desplazaba en la zona del barrio Banda Verde.

Cerca de las 22:30, en la intersección de calles Avellaneda y Dr. Raúl Sabagh, personal policial interceptó al acusado, identificado luego como Julio Gabriel Brizuela, de 27 años. El hombre reaccionó de manera violenta, amenazó con un cuchillo y se enfrentó a los uniformados, lesionando en la mano a un agente durante el forcejeo. Finalmente, tras obtener la autorización judicial, la Policía ingresó a su domicilio, donde logró reducirlo y recuperar numerosos objetos robados, entre ellos computadoras, joyas, relojes y electrodomésticos.

Brizuela fue trasladado a la Alcaidía de Varones del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7 en la madrugada del lunes, tras ser examinado médicamente. La Justicia dispuso su detención en el marco de dos causas: robo en perjuicio de Marta Josefina Moukarzel, de 74 años, y lesiones contra el agente.