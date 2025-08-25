Masterclass gratuita de oratoria académica para estudiantes: presencial y virtual

Es organizada por el Instituto Sinapsis y se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto.

Hoy 18:53

El Instituto Sinapsis anunció la realización de una Masterclass gratuita de Oratoria Académica, que se llevará a cabo el sábado 30 de agosto a las 11 de la mañana. La propuesta surge de la necesidad de brindar herramientas a los estudiantes que enfrentan dificultades y miedos al momento de expresarse en público, una situación frecuente en el ámbito académico.

La clase estará a cargo de Exequiel Gramajol, coach ontológico, y se desarrollará de manera presencial y virtual, lo que permitirá la participación de interesados tanto en la ciudad como a distancia. Se trata de un espacio abierto y sin costo, pensado para fortalecer las habilidades comunicativas de los alumnos y brindarles mayor confianza al momento de rendir exámenes, presentar trabajos o desenvolverse frente a audiencias.

oratoria

Entre los ejes que se abordarán figuran: oratoria profesional, cómo responder preguntas difíciles, gestión emocional, manejo del público y del escenario. Además, se trabajará en técnicas prácticas que permitan a los participantes superar el temor a hablar y ganar fluidez en sus presentaciones.

La inscripción se encuentra abierta y los cupos son limitados. Los interesados pueden sumarse a través de las redes sociales de @sinapsis.instituto o comunicarse vía WhatsApp al 385-4038582 para asegurar su lugar en esta capacitación gratuita.