Paloma Silberberg habló por primera vez de su separación de Nico González: “Algunas cosas pasaron los límites”

La modelo terminó su relación un mes después de que al fubtolista se lo viera en un boliche con Sabrina Rojas.

Hoy 18:54

Nico González se separó de su novia Paloma Silberberg, un mes después de ser visto junto a Sabrina Rojas en un boliche. Ahora la modelo rompió el silencio y dio detalles de la ruptura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estoy muy bien, fueron muchos cambios y lo viví como se vive una separación... Por suerte, ahora estoy bien. No te voy a decir que estuve bien, porque la pasé mal”, dijo en diálogo con Intrusos (América).

Silberberg contó que, entre idas y vueltas, estuvieron juntos tres años. “Yo dejé todo para estar con él y es una decisión muy difícil. Muy. Acá yo tenía mi trabajo, mi familia, mis amigas, tenía todo. Y la verdad que dejar eso por amor fue difícil, pero lo hice”, aseguró.

Consultada acerca de los motivos de la ruptura y si tuvo algo que ver el video donde se lo veía con Rojas en un boliche, negó. “Eso no fue el motivo de la separación. La verdad es que pasaron un montón de cosas más, que yo creo que pasaron todos los límites. Ese video que salió, no es más que dos personas hablando en un boliche y no fue el motivo de la separación”, remarcó.

Paloma contó que en el momento en el que el video salió a la luz, ellos estaban juntos y conversaron sobre lo sucedido. “No te voy a negar que lo tuvimos que hablar”, admitió. Y explicó: “Yo sabía que salía, pero me enteré por los medios de todo”.

A modo de cierre, aclaró que no tiene más contacto con el futbolista y que no busca ningún tipo de resarcimiento económico. “La verdad es que no, no me interesa eso. Me volví a Argentina sin plata, sin un peso, pero porque no me interesa eso de él”, concluyó.