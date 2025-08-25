Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 26º
X
Policiales

Añatuya: intentó agredir a su ex pareja con un arma blanca en un local bailable

El sujeto tenía restricción de acercamiento y fue aprehendido por la policía en el lugar.

Hoy 19:13

Un grave episodio de violencia se registró durante la madrugada de este lunes en un local bailable ubicado sobre Ruta 92, en la ciudad de Añatuya. Allí, un hombre de 28 años, aparentemente bajo los efectos del alcohol, intentó agredir con un arma blanca a su ex pareja, una mujer de 33 años del barrio Manzione.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima se encontraba disfrutando de la velada junto a amigos cuando el sujeto irrumpió en el lugar y comenzó a amenazarla. La mujer logró escapar de la situación y pedir auxilio a los efectivos de la División Prevención de la Departamental 13, quienes actuaron de inmediato para reducir al violento.

Al momento de su aprehensión, la policía secuestró el arma utilizada y constató que el agresor tenía vigentes medidas de restricción de acercamiento hacia la mujer.

La víctima fue invitada a radicar la denuncia correspondiente, mientras que el acusado fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento del joven bandeño Santiago Valentino Guzmán Zanni
  3. 3. En vivo: tras el mal trago copero, Central Córdoba quiere recuperar la sonrisa visitando a Belgrano
  4. 4. Denuncian a agente penitenciario de Villa Atamisqui por presunta sextorsión
  5. 5. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT