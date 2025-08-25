Añatuya: intentó agredir a su ex pareja con un arma blanca en un local bailable

El sujeto tenía restricción de acercamiento y fue aprehendido por la policía en el lugar.

Un grave episodio de violencia se registró durante la madrugada de este lunes en un local bailable ubicado sobre Ruta 92, en la ciudad de Añatuya. Allí, un hombre de 28 años, aparentemente bajo los efectos del alcohol, intentó agredir con un arma blanca a su ex pareja, una mujer de 33 años del barrio Manzione.

La víctima se encontraba disfrutando de la velada junto a amigos cuando el sujeto irrumpió en el lugar y comenzó a amenazarla. La mujer logró escapar de la situación y pedir auxilio a los efectivos de la División Prevención de la Departamental 13, quienes actuaron de inmediato para reducir al violento.

Al momento de su aprehensión, la policía secuestró el arma utilizada y constató que el agresor tenía vigentes medidas de restricción de acercamiento hacia la mujer.

La víctima fue invitada a radicar la denuncia correspondiente, mientras que el acusado fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.