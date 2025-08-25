Ingresar
El Gobernador entregó 80 camionetas y 24 motocicletas a la Policía de la Provincia en el acto por el 73° aniversario de la institución

Gerardo Zamora participó de la ceremonia en el Parque Aguirre, donde se incorporaron más de 100 móviles para reforzar la seguridad en toda la provincia.

Hoy 19:30
Zamora acto

En el acto central por el 73° aniversario de la Policía de la Provincia, realizado este lunes en horas de la siesta en el Parque Aguirre de la ciudad Capital, el gobernador Gerardo Zamora entregó un total de 80 camionetas y 24 motocicletas como parte de las inversiones realizadas con el objetivo de fortalecer el servicio de prevención y seguridad de los santiagueños en toda la geografía provincial.

Lo acompañaron en esta ocasión el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; los ministros de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur; de Producción, Miguel Mandrille, y de Salud, Natividad Nassif, junto con el secretario de Seguridad, Marcelo Pato; el jefe de Policía, Laureano Silva y el subjefe Walter Gómez.

También el senador José Emilio Neder; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; la intendente Norma Fuentes, así como representantes de diversas fuerzas vivas y militares.

La ceremonia protocolar comenzó con la revista de tropas de la Agrupación 25 de Agosto; la entonación del Himno Nacional y la invocación religiosa por el padre Luis Cruz.

En este marco se hizo la entrega formal de 40 camionetas Toyota Hilux y 40 Renault Oroch, además de 24 motocicletas Honda que engrosarán el parque automotor de la Policía de la Provincia.

Las palabras centrales del acto por el aniversario de la Policía de la provincia estuvieron a cargo del comisario general Laureano Silva, quien valoró el compromiso del Gobierno de la provincia con la seguridad de todos los santiagueños, reflejadas en el permanente crecimiento en materia de equipamiento, profesionalización e infraestructura.

En ese sentido, subrayó que en los últimos años la Policía de Santiago del Estero cuenta con un plan estratégico vanguardista basado en tecnología e innovación que la posiciona como una institución referente en el Norte Argentino. Aseguró que con esta base continuarán impulsando el progreso de la provincia en materia de seguridad para bienestar de los ciudadanos.

El acto finalizó con un desfile de los integrantes de las diferentes divisiones y secciones de la Policía Provincial.

