Güemes venció a Defensores de Forres en el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura

El Gaucho se impuso por 2-1 en cancha de Estudiantes de Huaico Hondo.

Hoy 19:38
Güemes Defensores de Forres

En el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, Güemes superó por 2-1 a Defensores de Forres en cancha de Estudiantes de Huaico Hondo, consiguiendo su primer triunfo en la competencia.

Los goles del Gaucho fueron convertidos por Emanuel Romero y Tomás Galván. Con este resultado, Güemes alcanzó los 5 puntos y salió del fondo de la tabla, quedando penúltimo. Por su parte, Defe quedó último en la Zona B con apenas 3 unidades.

De cara a la próxima jornada, el conjunto azulgrana visitará a Unión de Beltrán, mientras que los de Forres recibirán a Agua y Energía. En Reserva, Güemes también festejó al imponerse por 2-0.

TODOS LOS RESULTADOS

Jueves 21

  • Mitre 0-0 Independiente (F)

Viernes 22

  • Sp. Fernández 1-0 Sarmiento 
  • Agua y Energía 1-1 Comercio
  • Central Córdoba 3-1 Yanda FC
  • Central Argentino 0-0 Instituto Santiago

Domingo 24

  • Atlético Forres 1-1 Villa Unión 
  • Estudiantes 0-1 Unión Santiago
  • Independiente de Beltrán 3-1 Banfield
  • Vélez 2-4 Unión de Beltrán 

Lunes 25

  • Güemes 2-1 Defensores de Forres

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Güemes Club Atlético Defensores de Forres

