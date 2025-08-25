Güemes venció a Defensores de Forres en el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura

El Gaucho se impuso por 2-1 en cancha de Estudiantes de Huaico Hondo.
En el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, Güemes superó por 2-1 a Defensores de Forres en cancha de Estudiantes de Huaico Hondo, consiguiendo su primer triunfo en la competencia.
Los goles del Gaucho fueron convertidos por Emanuel Romero y Tomás Galván. Con este resultado, Güemes alcanzó los 5 puntos y salió del fondo de la tabla, quedando penúltimo. Por su parte, Defe quedó último en la Zona B con apenas 3 unidades.
De cara a la próxima jornada, el conjunto azulgrana visitará a Unión de Beltrán, mientras que los de Forres recibirán a Agua y Energía. En Reserva, Güemes también festejó al imponerse por 2-0.
