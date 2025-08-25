Delegados de los centros de jubilados participaron de una charla organizada por la Municipalidad para prevenir ciber delitos

Estuvo organizada por la subdirección de la Tercera Edad de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 20:36

Más de 30 representantes de centros de jubilados participaron de la charla sobre ciber delito y home banking, organizada por la subdirección de la Tercera Edad de la Municipalidad Capital.

A la apertura asistió el secretario de Gobierno, Néstor Machado, quién transmitió el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y destacó la importancia del trabajo articulado que viene llevando adelante el municipio con las asociaciones de jubilados de la ciudad. También estuvo la titular del área de la Tercera Edad municipal, Nélida Martínez.

La exposición estuvo a cargo de los capacitadores del Banco Santiago, Diego Barrionuevo, Gerónimo Giménez y Silvina Moisés.

El objetivo fue informar sobre las herramientas para prevenir ciber delitos o fraudes en línea como mensajes falsos, llamados engañosos o links sospechosos.

Se compartieron recomendaciones prácticas para evitarlos:

Ingresar siempre al Home Banking desde la página oficial o la app del banco.

No compartir claves, tokens ni datos personales.

Verificar la autenticidad de los mensajes recibidos.

Contactar de inmediato a los canales oficiales del banco ante cualquier duda.