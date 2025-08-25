Ingresar
Francisco Comesaña confirmó su gran momento y se clasificó a la segunda ronda del US Open

El marplatense se impuso ante el local Alex Michelsen en una jornada que también tuvo las derrotas de Sebastián Báez y Federico Gómez.

Hoy 21:00

El marplatense Francisco Comesaña logró un triunfo clave en la primera ronda del US Open y fue el único argentino que pudo festejar en la jornada del lunes. El número 54° del ranking ATP venció al local Alex Michelsen (32°) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4, confirmando su gran presente en el circuito.

El argentino se sobrepuso a un mal comienzo y, con solidez, logró dar vuelta el partido. Su próximo desafío será frente al británico Cameron Norrie, en busca de seguir avanzando en el último Grand Slam del año. Comesaña atraviesa el mejor momento de su carrera, tras haber alcanzado los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati, su mejor resultado hasta ahora, y haber escalado 17 puestos en el ranking para ubicarse en el 54° lugar, la mejor posición de su trayectoria.

En contrapartida, Sebastián Báez (39°) cayó sorpresivamente ante el sudafricano Lloyd Harris (353°) por 6-3, 7-5 y 6-4, mientras que Federico Gómez (127°), que había ingresado desde la clasificación, perdió en un duro encuentro frente al británico Jack Draper (5°) por 6-4, 7-5, 6-7 y 6-2.

De esta manera, junto a Tomás Etcheverry y el propio Comesaña, ya instalados en la segunda ronda, quedan por debutar dos representantes argentinos: Francisco Cerúndolo (19°), que enfrentará este miércoles al italiano Matteo Arnaldi (64°) desde las 12 en la cancha 7, y Solana Sierra (74°), que se medirá con la rumana Sorana Cirstea (57°).

