Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 AGO 2025 | 10º
X
País

Javier Milei: “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”

El Presidente presentó a los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en un acto en Junín.

Hoy 00:15
Javier Milei

En un acto celebrado en Junín, donde presentó a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei endureció su discurso contra el kirchnerismo y aseguró que su espacio  político dará “la batalla final” para erradicarlo del escenario  político. “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”, afirmó desde el escenario, ante una multitud que lo recibió con cánticos y banderas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque no  hizo mención explícita al escándalo de presuntas coimas en la ANDIS, la  agencia de Discapacidad, el líder libertario expresó: “En estos  momentos donde se dedican a sembrar el caos, a generar inestabilidad y  lo hacen de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va  a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué  nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”.  

El mandatario se refirió a lo que considera maniobras deliberadas por parte de sus adversarios para generar inestabilidad. “Hoy en una conferencia señalaba todo lo que están dispuestos a hacer estos roñosos kirchneristas”, lanzó, sin eufemismos. Y agregó: “Están tan disociados de la voluntad popular que elevan propuestas que quieren alejarnos del déficit fiscal”.

A lo largo de  su intervención, Milei alternó agradecimientos internos con duros  cuestionamientos a la oposición. Al comenzar, expresó su apoyo a los  militantes libertarios que, según denunció, fueron agredidos: “Quiero  expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos  por las hordas kirchneristas. Se acaban estas patotas. Kirchnerismo,  nunca más”.

Desde el escenario, el jefe de Estado remarcó que el 7 de septiembre será una fecha clave para la estrategia de su espacio. “No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible”, sostuvo. Y añadió: “Esta  elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si llegamos a ganar  PBA, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”.

En esa misma línea, subrayó la importancia de lograr representación legislativa: “Hoy el Congreso está secuestrado y todas las semanas intentan hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”.  Durante su discurso, advirtió sobre el uso de boletas “en cadena”, la  compra de votos mediante punteros y las candidaturas testimoniales como  mecanismos para torcer la voluntad del electorado. “Se va a votar con  una boleta que permite el fraude, no con la boleta que impuso el  gobierno liberal”, criticó.

Milei  también dedicó parte de su intervención a proyectar su plan económico,  al que definió como la vía para que la Argentina crezca a nivel mundial.  “Días atrás, cuando hablaba del crecimiento y el ritmo al cual se  expandió la economía durante 2024, señalaba que en 20 años  cuadriplicaríamos el PBI y seríamos una gran potencia mundial”, sostuvo.  Y fue más allá: “No habría que esperar tanto, porque en los primeros 10  años entraríamos al pelotón de los países desarrollados”.

El mandatario apuntó directamente a Axel Kicillof al referirse a la carga impositiva en la provincia: “A través de  Ingresos Brutos por parte del bruto y trabas burocráticas han ido  avanzando sobre el corazón productivo del país. Los Ingresos Brutos del  bruto, o hacía falta que diga el enano soviético”, expresó.

Durante la presentación, Milei elogió a varios de los dirigentes de su espacio. Hizo una mención especial a José Luis Espert, a quien definió como un “vanguardista” en la defensa de las ideas de la libertad. También agradeció a Karina Milei, a quien se refirió como “el Jefe”, por su tarea de organización a nivel nacional. Entre otros agradecimientos, mencionó a Pareja por la coordinación provincial, y a Cristian Ritondo y Diego Santilli por su aporte al armado en territorio bonaerense.

El Presidente insistió en que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”,  e instó a sus seguidores a “ir por los gobernadores e intendentes” para  que las reformas tengan impacto en todos los niveles del Estado. “Cada  uno tiene que ir y hacer su tarea”, dijo. Y concluyó: “Make Argentina  Great Again”.

TEMAS Javier Milei La Libertad Avanza

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba fue contundente y recuperó la sonrisa con una goleada en su visita a Belgrano
  2. 2. River se durmió en la última jugada y Lanús se lo empató en La Fortaleza
  3. 3. El Gobernador entregó 80 camionetas y 24 motocicletas a la Policía de la Provincia en el acto por el 73° aniversario de la institución
  4. 4. Tras la histórica cumbre en Alaska, Trump volvió a hablar con Putin: “Creo que la guerra va a terminar”
  5. 5. Paloma Silberberg habló por primera vez de su separación de Nico González: “Algunas cosas pasaron los límites”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT