Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 15º
X
Somos Deporte

Lautaro Martínez anotó y asistió en la goleada de Inter sobre Torino en el debut en la Serie A

El Toro aprovechó un error defensivo y dejó su huella en el 5-0 del Nerazzurro por la primera fecha de la liga italiana. También le sirvió el quinto a Bonny.

Hoy 21:08

El Inter de Milán tuvo un estreno soñado en la Serie A 2025/26 y se impuso por un categórico 5-0 ante Torino en el Giuseppe Meazza. El conjunto dirigido por Cristian Chivu mostró toda su jerarquía en la primera fecha, con goles de Alessandro Bastoni, Marcus Thuram (2), Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Nerazzurro abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo de Bastoni. A los 38', Petar Sucic habilitó a Thuram, que definió cruzado para estirar la ventaja. En el complemento, apareció el capitán argentino: Lautaro Martínez, recientemente convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni, aprovechó un error defensivo, anticipó al arquero Franco Israel y puso el 3-0. Poco después, Thuram volvió a convertir de cabeza para sentenciar la goleada parcial.

El Toro cerró su gran actuación con una asistencia a Ange-Yoan Bonny, que debutó con la camiseta de Inter y selló el 5-0 definitivo. En la visita fue titular Giovanni Simeone, aunque poco pudo hacer ante la superioridad del local.

Tras una temporada donde al Inter se le escapó el título en la última fecha y perdió la final de la Champions League, el debut dejó en claro que el equipo está preparado para volver a pelear arriba en Italia y en Europa.

TEMAS Serie A de Italia FC Inter de Milán Lautaro Martínez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento del joven bandeño Santiago Valentino Guzmán Zanni
  3. 3. Central Córdoba fue contundente y recuperó la sonrisa con una goleada en su visita a Belgrano
  4. 4. Denuncian a agente penitenciario de Villa Atamisqui por presunta sextorsión
  5. 5. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT