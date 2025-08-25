Lautaro Martínez anotó y asistió en la goleada de Inter sobre Torino en el debut en la Serie A

El Toro aprovechó un error defensivo y dejó su huella en el 5-0 del Nerazzurro por la primera fecha de la liga italiana. También le sirvió el quinto a Bonny.

Hoy 21:08

El Inter de Milán tuvo un estreno soñado en la Serie A 2025/26 y se impuso por un categórico 5-0 ante Torino en el Giuseppe Meazza. El conjunto dirigido por Cristian Chivu mostró toda su jerarquía en la primera fecha, con goles de Alessandro Bastoni, Marcus Thuram (2), Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny.

El Nerazzurro abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo de Bastoni. A los 38', Petar Sucic habilitó a Thuram, que definió cruzado para estirar la ventaja. En el complemento, apareció el capitán argentino: Lautaro Martínez, recientemente convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni, aprovechó un error defensivo, anticipó al arquero Franco Israel y puso el 3-0. Poco después, Thuram volvió a convertir de cabeza para sentenciar la goleada parcial.

El Toro cerró su gran actuación con una asistencia a Ange-Yoan Bonny, que debutó con la camiseta de Inter y selló el 5-0 definitivo. En la visita fue titular Giovanni Simeone, aunque poco pudo hacer ante la superioridad del local.

Tras una temporada donde al Inter se le escapó el título en la última fecha y perdió la final de la Champions League, el debut dejó en claro que el equipo está preparado para volver a pelear arriba en Italia y en Europa.