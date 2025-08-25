Ingresar
Recuperan una moto robada desde un baile de Añatuya

El rodado se encontraba estacionado fuera del local y su propietario descubrió el robo cuando pretendía regresar a su hogar.

Hoy 23:17

Personal policial de Añatuya logró recuperar un motovehículo que había sido robado en la madrugada de hoy desde un local bailable ubicado en la ruta 92.

El llamado del personal de una empresa privada que realizaban labores en la zona, alerto a los efectivos de la División Prevención de la Departamental 13 de que divisaron una moto abandonada en una vivienda deshabitada del barrio Manzione.

Los policías se dirigieron al lugar y confirmaron la presencia del vehículo, que posteriormente fue trasladado a la Comisaría 41 para continuar con la investigación y determinar su legítima propiedad.

La rápida acción de los operarios y la policía permitió la recuperación del motovehículo. Ahora continúan las investigaciones para dar con el paradero del responsable del robo.

