Colonia Dora: camioneta cayó en una acequia de ruta 34

El conductor se precipitó sobre la acequia y el vehículo terminó dentro de la misma. Tuvo que ser hospitalizado preventivamente.
Alrededor de las 21 horas del lunes, el conductor de una camioneta Ford Ranger que circulaba por Ruta 34, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y terminó dentro de una acequia frente a una Estación de Servicio.
El vehículo era conducido por un hombre mayor, quien llevaba una carga de baterías, y el cual sufrió algunos golpes como consecuencia del siniestro.
Como consecuencia tuvo que ser asistido y trasladado al Hospital de Tránsito de Colonia Dora para recibir atención médica.
En el lugar se hizo presente personal de Seguridad Vial del cruce de Ruta 34 y 92, y efectivos de la Comisaría 42 de Colonia Dora a fin de realizar las actuaciones correspondientes.