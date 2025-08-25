Ingresar
Colonia Dora: camioneta cayó en una acequia de ruta 34

El conductor se precipitó sobre la acequia y el vehículo terminó dentro de la misma. Tuvo que ser hospitalizado preventivamente.

Hoy 23:50

Alrededor de las 21 horas del lunes, el conductor de una camioneta Ford Ranger que circulaba por Ruta 34, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y terminó dentro de una acequia frente a una Estación de Servicio.

El vehículo era conducido por un hombre mayor, quien llevaba una carga de baterías, y el cual sufrió algunos golpes como consecuencia del siniestro.

Como consecuencia tuvo que ser asistido y trasladado al Hospital de Tránsito de Colonia Dora para recibir atención médica.

En el lugar se hizo presente personal de Seguridad Vial del cruce de Ruta 34 y 92, y efectivos de la Comisaría 42 de Colonia Dora a fin de realizar las actuaciones correspondientes.

