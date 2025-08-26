El 14 de septiembre será la fiesta chica del Señor de los Milagros de Mailín

Así lo confirmaron desde el Santuario y se celebrará bajo el lema "Con el Señor de Malín, peregrinos de esperanza".

26/08/2025

Villa Mailín se prepara para recibir a miles de peregrinos en el marco de la Fiesta Chica del Señor de los Milagros, que este año se realizará el domingo 14 de septiembre. Como cada año para la fecha, se espera una alta convocatoria de fieles que, como ocurre siempre, llegan desde los más diversos puntos del territorio provincial, y desde cada rincón del país.

El cronograma de actos en honor al patrono dará comienzo el 5 de septiembre, con el inicio del rezo de la Novena, que se extenderá hasta el sábado 13, el día previo a los actos centrales.

Desde el Santuario del Señor de los Milagros difundieron el programa de actividad religiosa que durante esos días convocarán a miles de fieles, tanto en el altar, como en el Templete, al pie del Árbol Histórico, con los barrios.

Esta cada vez más participativa festividad popular, por las características se asemejan demasiado a las de la Fiesta Mayor que suele ser en mayo.

Bajo el lema "Con el Señor de Malín, peregrinos de esperanza", la Novena se desarrollará de la siguiente manera: desde el 5 al 13, todos los días, a las 19.30 será el rezo en honor al Señor de los Milagros, y a las 20 se celebrará la misa.

Sin embargo, a estos actos se le sumarán diversas actividades diariamente.

El viernes 12 de septiembre, a las 19 horas habrá misa para los peregrinos en la parroquia Nuestra Señora del Valle, de la ciudad de Garza; y a las 21, será la Adoración Eucarística en el Templo.

El sábado 13 de septiembre, a las 17.30 horas se procederá al tradicional traslado de la Sagrada Imagen al Árbol Histórico; a las 18 se celebrará la santa misa en el Árbol. Luego será el Traslado de la imagen del Árbol Histórico al Templete. Luego de la misa de las 20 comenzará la Vigilia; a las 00 habrá un repique de campanas.

El domingo 14 de septiembre, día de la fiesta central, los actos comenzarán a las 6 con el repique de campanas; en tanto que a las 7 habrá una bienvenida para los peregrinos que lleguen a pie hacia el altar.

A las 7:30 se celebrará la misa por los peregrinos, en el Templete. Luego, a partir de las 9.30 horas será el momento de la animación en dicho lugar, a la espera de la celebración central.

A las 10 comenzará la misa celebrada por los obispos de la provincia y posteriormente se iniciará la procesión por las calles del pueblo. Ya por la tarde, a las 13 habrá bautismos en el templo.