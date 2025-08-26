Argentina se quedó con un agónico triunfo ante Colombia para meterse en los cuartos de la AmeriCup

La Selección no tuvo un gran partido, pero cumplió y está entre los ocho mejores del certamen.

25/08/2025

La Selección Argentina de básquet cerró la fase de grupos de la Americup 2025 con una dramática victoria ante Colombia por 84-82, gracias a una conversión sobre la chicharra de Nicolás Brussino. Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Prigioni avanzó a los cuartos de final y espera rival para la próxima instancia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El inicio mostró la mejor versión de Argentina. Con Juan Fernández (12 puntos) como figura del primer cuarto y una gran rotación de balón, la Albiceleste encontró efectividad cerca del aro (9/11 en dobles) y logró escaparse hasta por 16 puntos, sin necesidad de abusar del tiro exterior.

Sin embargo, el segundo parcial fue un retroceso. Con un parcial de 13-0 en contra, la Selección estuvo casi nueve minutos sin convertir de campo, salvo desde la línea de libres. Repleta de errores ofensivos, se fue al descanso largo abajo por la mínima, 41-40.

En el complemento, Argentina continuó con altibajos. La poca circulación del balón y el exceso de juego individual facilitaron que Colombia estirara diferencias. Recién cuando ajustó la defensa en zona, el equipo recuperó terreno. Corbalán y Fernández empujaron para retomar la ventaja, pero sin la solidez necesaria para controlar el final.

En el cierre, cuando todo parecía inclinarse para los cafeteros, un palmeo decisivo de Brussino selló el triunfo y el pasaje a cuartos. A pesar de las ausencias de tres jugadores claves y de un rendimiento irregular, Argentina cumplió y sigue en carrera por el título continental.