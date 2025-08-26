Dos mujeres fueron a visitar la cárcel y quedaron detenidas por tener pedido de captura

Ocurrió en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Las mujeres, que intentaban ingresar como visitantes, tenían causas pendientes por falsificación de documentos y robo agravado.

Hoy 01:43

Un insólito hecho se registró en el penal de Marcos Paz, donde dos mujeres que habían ido de visita terminaron detenidas al comprobarse que ambas tenían órdenes de captura vigentes en distintas causas judiciales.

El episodio ocurrió en el Complejo Penitenciario Federal II, cuando el personal del área de Visitas y Correspondencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) detectó, durante un control rutinario, que las visitantes estaban registradas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Tras corroborar la información, se dio aviso a los tribunales correspondientes y se solicitó la intervención de la Policía Local de Marcos Paz, que procedió a las detenciones.

Quiénes son las mujeres detenidas en Marcos Paz

Fuentes judiciales confirmaron que una de las detenidas es Luciana Vanesa Elías (38 años), declarada en rebeldía por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°12. La mujer tenía un pedido de captura desde el 6 de diciembre de 2023, vinculado a una causa por falsificación y uso de documentos públicos adulterados.

La segunda arrestada fue identificada como Noelia Soledad Capoblanco (33 años), domiciliada en Rafael Castillo. Sobre ella pesaba una orden de captura emitida el 3 de abril de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4 de la Capital Federal, en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda, con uso de arma y participación de un menor.

Tras ser identificadas, ambas fueron puestas a disposición de la Justicia y trasladadas a las unidades penitenciarias correspondientes.

Repercusiones y mensaje de Patricia Bullrich

El caso tuvo amplia repercusión a nivel nacional y motivó la reacción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró la detención en sus redes sociales.

“Fueron de visita a la cárcel y se quedaron adentro. Dos delincuentes con pedido de captura quisieron entrar al penal de Marcos Paz. El SPF las detectó y entregó a la Justicia. En las cárceles federales no entra la impunidad. Con nosotros, el que las hace, las paga”, escribió en X (antes Twitter).