Crítica de "Niki"

Charlotte Le Bon encarna la apasionante (y desgraciada) vida de la pintora y escultora francoamericana Niki de Saint-Phalle.

Hoy 07:04

Por Jordi Batlle Caminal

Para Fotogramas

Pintora, escultora, escritora e incluso cineasta, Niki de Saint-Phalle (1930‑2002) es uno de esos personajes flamígeros que bien merecía una película. No será el de la debutante Céline Sallette el mejor de los biopics posibles, pero está por encima de la media y resulta atractivo. Centra su mirada en la vida de Niki a lo largo de los años 50, una vida agitadísima tanto en lo profesional como en lo sentimental, y particularmente en lo psicológico a causa del trauma infantil provocado por los abusos sexuales de su padre. Es también variada geográficamente: París, Niza, diversos rincones rurales franceses y hasta una temporada en la mallorquina localidad de Deià.

Visualmente espléndida (la fotografía de Victor Seguin huye como del diablo del realismo a través de unos colores bellos, próximos a una ensoñación), audazmente elíptica, la película se permite caprichosos juegos con la pantalla partida, un par de ellos de apreciable fulgor poético. Sallette, en fin, demuestra algo parecido a un estilo personal, rasgo infrecuente en el género.

Para devotos de los biopics que renuncian a clichés socorridos.