Matthew McConaughey y Nic Pizzolatto se unen para una nueva serie en Netflix

El creador de True Detective y el ganador del Óscar trabajarán juntos en The Brothers Project, un drama que también contará con Cole Hauser y el respaldo de Skydance Sports.

Hoy 07:12

El actor Matthew McConaughey regresará a la pantalla chica de la mano de Nic Pizzolatto, el creador de la aclamada serie True Detective. Esta vez será para protagonizar una nueva producción de Netflix titulada provisionalmente The Brothers Project, donde compartirá elenco con Cole Hauser, conocido por su papel en Yellowstone. Ambos interpretarán a dos hermanos en un drama que podría tener un enfoque deportivo, dado el respaldo de Skydance Sports.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según adelantó The Hollywood Reporter, plataformas como Amazon y Apple también mostraron interés en quedarse con la serie, pero finalmente fue Netflix quien logró asegurar los derechos de distribución.

Este nuevo acuerdo surge después de que, en junio, se anunciara la colaboración entre McConaughey y Pizzolatto para una película de Mike Hammer, basada en las novelas policiacas de Mickey Spillane y también respaldada por Skydance. Aún no está claro si la nueva serie de Netflix tendrá alguna conexión con aquel proyecto o si se trata de dos producciones completamente independientes.