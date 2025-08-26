Jennifer Lawrence será galardonada en el Festival de San Sebastián

La actriz ganadora del Oscar será homenajeada antes de la proyección de su más reciente película Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay.

Hoy 07:20

Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia durante la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián. El galardón honorífico será entregado en una gala especial que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal, antes de la proyección de su nueva película Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay.

Con 35 años, Lawrence se convierte en la ganadora más joven de este prestigioso premio, superando al actor escocés Ewan McGregor, quien lo recibió en 2012 con 41 años. Además, este es el segundo Premio Donostia anunciado para esta edición, luego del que será otorgado a la productora Esther García, reconocida por su colaboración con Pedro Almodóvar en la productora El Deseo.

La carrera de Jennifer Lawrence ha estado marcada por un ascenso meteórico en Hollywood. Su primer gran reconocimiento llegó con Winter's Bone (2010), filme que le valió su primera nominación al Oscar. La estatuilla dorada la obtuvo en 2012 gracias a El lado bueno de las cosas, la primera de sus colaboraciones con David O. Russell, director con quien también trabajó en La gran estafa americana (2013) y Joy (2015), títulos que le otorgaron nuevas nominaciones.

Además de su prestigio actoral, Lawrence se ha consolidado como una superestrella mundial gracias a su papel protagónico en la exitosa saga de Los juegos del hambre (2012-2015) y en la franquicia de X-Men, donde interpretó a Mística.