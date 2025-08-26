Sting enfrenta una demanda judicial de sus excompañeros de The Police

Andy Summers y Stewart Copeland reclaman millones en regalías no percibidas y llevaron el caso al Tribunal Superior de Londres tras fracasar los intentos de acuerdo extrajudicial.

Hoy 07:20

El músico británico Sting, exlíder de la icónica banda The Police, enfrenta una demanda judicial presentada por sus antiguos compañeros Andy Summers y Stewart Copeland, quienes aseguran que se les adeudan millones en regalías generadas por la obra del grupo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó The Sun, la causa fue iniciada en el Tribunal Superior de Londres bajo la categoría de “contratos y acuerdos comerciales generales”. El artista, de 73 años y cuyo nombre real es Gordon Sumner, fue demandado junto a su empresa Magnetic Publishing Limited.

Una fuente cercana al proceso reveló que la disputa “se venía gestando desde hace tiempo” y que los intentos por llegar a un acuerdo extrajudicial no tuvieron éxito. “Andy y Stewart decidieron que no quedaba otra alternativa que ir a los tribunales”, afirmó, según declaraciones recogidas por NME.

Aunque Sting continúa obteniendo ingresos millonarios por su catálogo, incluido un estimado de 550 mil libras anuales solo por el clásico “Every Breath You Take”, un portavoz del artista negó que la demanda esté vinculada directamente con esa canción, sin brindar más detalles del caso.

Formada en 1977, The Police se separó a mediados de los años 80, aunque se reunió para giras ocasionales, la última en 2008. En 2023, la banda celebró el 40º aniversario del álbum Synchronicity con la apertura de su cuenta oficial en TikTok.