Revelan que Mia Goth tendrá un sorprendente "doble papel" en el Frankenstein de Guillermo del Toro

La actriz británica interpretará tanto a Elizabeth Lavenza como a la madre de Víctor Frankenstein en la esperada adaptación del clásico de Mary Shelley.

Hoy 07:28

La talentosa Mia Goth, reconocida por sus intensas interpretaciones en películas como MaXXXine y Pearl, tendrá un rol fundamental en la nueva adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, que llegará a cines el 24 de octubre y a Netflix el 7 de noviembre.

Si bien ya se sabía que Goth encarnaría a Elizabeth Lavenza, el interés amoroso de Víctor Frankenstein —personaje interpretado por Oscar Isaac—, ahora se ha confirmado que también dará vida a la madre del científico. Este doble papel tiene profundas implicaciones dramáticas, ya que ambas figuras son fundamentales en la vida del protagonista y en la tragedia que marca la historia.

En la novela original de Mary Shelley, tanto la madre como Elizabeth mueren de manera trágica, y en el caso de Elizabeth, es asesinada por la criatura, interpretada por Jacob Elordi, en su búsqueda de venganza contra su creador.

En entrevistas recientes, Mia Goth describió la visión de Guillermo del Toro como “épica y conmovedora”, destacando que el cineasta se ha volcado en este proyecto con la pasión de toda una vida. “Creo que a la gente le va a encantar lo grande que es, pero también se va a sorprender con lo emocional que resulta”, afirmó la actriz.

Con este doble papel, Mia Goth reafirma su reputación como una de las intérpretes más versátiles y arriesgadas de su generación, sumando un proyecto ambicioso junto a del Toro, que llevaba 25 años soñando con esta adaptación.

