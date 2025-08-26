Amenazan a dueño de corralón con un mensaje hecho con recortes digno de una película de terror

El comerciante de 34 años encontró inscripciones ofensivas en su casa, en su vehículo y en su negocio, junto a una nota anónima con advertencias. La fiscalía investiga el hecho.

Hoy 07:50

Un llamativo episodio ocurrió en las primeras horas del lunes en el barrio Tradición de Santiago del Estero, cuando Matías, un comerciante de 34 años, descubrió pintadas ofensivas en el portón de su vivienda, en el baúl de su camioneta y en la fachada de su corralón de materiales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relató el propietario a la Comisaría 8ª, todo comenzó cerca de las 7.30 de la mañana cuando salió de su domicilio en calle San Juan del barrio San Martín y notó que en su Ford EcoSport habían escrito con aerosol la palabra “pajer*”. La misma inscripción apareció también en el portón de la casa y, más tarde, en la fachada de su corralón ubicado sobre calle Colón al 3000.

La situación se tornó más grave cuando, al ingresar al local, el comerciante encontró un mensaje anónimo escrito con recortes de revistas y diarios. En el texto se lo calificaba de “escoria” y “fracasado social”, además de advertirle: “Te empiezas a portar bien o ya no habrá tiempo… todo Santiago sabrá de vos”.

El damnificado aseguró no tener conflictos personales ni sospechas sobre posibles autores. La fiscal Silvia Jaime dispuso que la Policía realice los peritajes correspondientes y ordenó el secuestro de las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

Las autoridades investigan el caso como un hecho intimidatorio mientras el comerciante aguarda avances en la causa.