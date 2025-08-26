Tragedia en Brasil: mató a tres mujeres por robarles seis dólares en la playa

Las víctimas, dos profesoras y una niña, fueron atacadas mientras disfrutaban de un día en la playa.

Un brutal triple crimen conmocionó a la ciudad de Ilhéus, en el estado de Bahía, en Brasil. Alexsandra Suzart (45), Maria Helena Bastos (41) y Mariana Bastos (20) salieron a pasear con el perro por la Praia dos Milionários el 15 de agosto, pero nunca regresaron a sus casas. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente en una zona de vegetación frente al mar, tras una intensa búsqueda de familiares y amigos. El perro estaba atado a un árbol.

El lunes, durante una audiencia de custodia, Thierry Lima da Silva confesó el triple homicidio. El hombre, que vive en la calle y fue detenido por narcotráfico, declaró que cometió el ataque bajo los efectos de drogas, con la intención de robar.

Según dijo Lima da Silva, apartó y amenazó a una de las mujeres con un cuchillo con la intención de robarle. Entonces las otras dos intentaron intervenir y el hombre mató a las tres a puñaladas. Finalmente, les robó 30 reales (6 dólares) y huyó del lugar.

Tras el crimen, se fue hasta la zona de Pontal y durmió en una plaza. Además, contó que quemó su bermuda manchada de sangre y que ató al perro a un árbol cerca de los cuerpos porque “no tenía interés en llevarlo”.

El hombre también detalló que al momento del ataque, se escuchaba el ruido de una fiesta y de un partido de fútbol, por lo que no se escucharon los gritos de las víctimas.

La Policía ya investigaba a Thierry por vivir en situación de calle y por antecedentes de consumo de drogas, robos y tráfico. En el interrogatorio, el hombre entró en contradicciones sobre algunos detalles, por lo que los investigadores siguen trabajando para determinar si actuó solo o si hubo más personas involucradas.

El comisario Jorge Figueiredo remarcó que la principal hipótesis es la de un intento de robo que terminó en latrocinio (robo seguido de muerte), aunque la motivación exacta todavía no está definida. “Las investigaciones continúan para esclarecer si hubo otros partícipes en el triple homicidio”, afirmó.

Otras cuatro personas fueron interrogadas y se les realizaron exámenes forenses, como análisis genético, comparación de huellas dactilares y examen de lesiones.