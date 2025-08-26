Ingresar
"El gobierno se encontró con un cisne negro, algo inesperado que cambia el rumbo que tenía"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama, el referirse a las repercusiones del escándalo por coimas en el ANDIS que golpea al gobierno nacional.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados se refirió en su columna de este martes para Radio Panorama a las consecuencias del escándalo por coimas en el ANDIS. Según Granados, el gobierno se enfrentó a un "cisne negro", un hecho inesperado que modifica el rumbo que tenía la gestión: “En materia económica pasa lo que tenía que pasar ante un enorme ruido político, acusaciones cruzadas y demás. Sube el dólar aún con la marea de tasas, con sequedad de pesos porque subieron otra vez el encaje. Era lógico, de manual. De alguna u otra forma el gobierno trata de mantener en materia económica el dólar y la tasa, sigue sacando pesos de los bancos porque se encontró con un cisne negro, algo totalmente inesperado y cambia el rumbo que uno tenía”.

El especialista explicó además que la pelea de fondo será en octubre y que la inflación se mantiene baja debido a la falta de liquidez en el mercado.

“La inflación no sube porque no hay plata; si seco el mercado no tenés posibilidades para subir los precios. Los que manejan los supermercados y mayoristas dicen que como está todo no hay margen para ningún aumento. Hay una seca de pesos muy grande y por eso la inflación va a terminar en 1,8 o 1,9%”, explicó el especialista.

Granados también destacó la volatilidad en los mercados internacionales que genera este complejo escenario: “Las acciones cayeron hasta el 10% en Wall Street, el dólar subió 35 pesos y todo va a seguir volátil hasta las elecciones, después se verá dónde estamos parados. El interés en las tarjetas es mayor y la van a indexear. El índice de confianza cayó un 13% y es todo por el ruido político”.

Según el economista, los efectos del escándalo podrían repercutir en el escenario económico y financiero hasta las próximas elecciones, manteniendo a inversores y consumidores en alerta.

