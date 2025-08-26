Samara Weaving deslumbra en la alfombra roja de su última película con un atrevido minivestido

La actriz australiana Samara Weaving, acaparó todas las miradas en una premiere en California, luciendo un minivestido inspirado en lencería.

Hoy 08:42

La actriz australiana Samara Weaving sorprendió con su última aparición en la alfombra roja, llevando un atrevido minivestido estilo lencería.

La exestrella de Home and Away, de 33 años, asistió a la proyección especial de su próximo thriller Eenie Meanie en Santa Mónica, California, el miércoles por la noche.

Weaving eligió para la premiere un atuendo de 8000 dólares del diseñador neoyorquino Wiederhoeft, que consistía en un corset negro ajustado y una minifalda plateada con lentejuelas que incluía un diseño tipo G-string en la parte delantera.

Completó el look atrevido con medias negras y zapatos Christian Louboutin.

La actriz, quien es sobrina del también actor australiano Hugo Weaving, interpreta el papel principal de Edie en Eenie Meanie, una mujer que se ve arrastrada de nuevo a su pasado criminal como conductora de fuga cuando su exjefe le ofrece un trato difícil de rechazar para salvar a su poco confiable exnovio John (Karl Glusman).

La película marca un papel de acción intenso para Weaving y ha recibido la clasificación R de la Motion Picture Association por “violencia/imágenes sangrientas, lenguaje soez frecuente, desnudez, contenido sexual y consumo breve de drogas”.

Weaving comenzó su carrera en Home and Away, apareciendo en más de 300 episodios como Indi Walker hasta su salida en 2013.

Samara Weaving

Tras mudarse a Hollywood, rápidamente se consolidó como una “scream queen” en una serie de papeles destacados en películas de terror, ganando mayor reconocimiento con Ready or Not en 2019.

En lo personal, la actriz se casó con su esposo, el guionista y director Jimmy Warden, en 2019, tras conocerse en el set de The Babysitter en 2015.

La pareja estrenó en marzo de este año su comedia de terror Borderline, protagonizada por Weaving y que marcó el debut como director de Warden.