Fatal accidente en Alberdi: un niño perdió la vida atropellado por un camión cañero

El pequeño cruzó repentinamente la vía y fue impactado por un camión. La Justicia investiga las circunstancias del trágico accidente ocurrido en el sur de Tucumán.

Hoy 09:02

La noche del lunes dejó una tragedia en el sur de la provincia de Tucumán. Un niño de tan solo 2 años y 6 meses perdió la vida tras ser atropellado por un camión cañero en la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Los Arroyo, departamento Juan Bautista Alberdi.

El fatal accidente ocurrió cerca de las 19:30 horas, cuando la víctima, identificada como Neitan Gabriel Godoy, habría cruzado de manera imprevista la ruta. A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, el impacto fue devastador y no se logró salvar la vida del pequeño.



Augusto Josso, de 69 años, pareja de la abuela del niño y quien lo había criado desde los dos meses de vida, relató con profunda tristeza los momentos previos al accidente. “Fue un segundo de descuido. Yo entré a cambiar el televisor y en ese momento él salió por la puerta lateral de la casa y cruzó la ruta. No supe en qué momento salió”, contó entre lágrimas el hombre, visiblemente devastado por la pérdida de Neitan.

El hombre agregó que la abuela, quien tenía la tenencia del niño, se encontraba entregando la cena a otro de los hijos. "Desde que Neitan tenía dos meses, fue criado por nosotros. No conoció a su madre ni a su padre. Era como un hijo para mí", expresó con voz quebrada.



Personal de la Unidad Regional Sur, Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana Municipal y el servicio 107 trabajaron en el lugar. La ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas debido a las tareas periciales. Las autoridades aún no han revelado detalles sobre la situación del conductor del camión, cuya identidad está siendo investigada.

La Justicia lleva adelante las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si hubo negligencia por parte del conductor del camión cañero.