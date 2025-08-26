La fruta perfecta para sembrar en septiembre y disfrutar en verano

Resistente, sabrosa y fácil de cultivar, esta opción es ideal para quienes buscan producir en casa.

Hoy 10:06

Con la llegada de septiembre y el inicio de la primavera, muchos se preguntan cuál es la mejor fruta para sembrar en esta época y así disfrutar de una buena cosecha en verano. Aunque lo primero que viene a la mente suelen ser manzanas o naranjas, la respuesta está en un fruto jugoso y de maduración rápida: el durazno.

El duraznero es un árbol que se adapta fácilmente al clima cálido de gran parte de la Argentina. Si se planta en septiembre, en apenas tres meses puede comenzar a dar sus primeros frutos, justo a tiempo para disfrutarlos en diciembre, enero y febrero, cuando el calor se hace sentir.

A diferencia de otras frutas que requieren más tiempo y cuidados especiales, el durazno ofrece una cosecha rápida, abundante y de gran calidad, siempre que se lo siembre en el momento indicado y con las condiciones adecuadas.

Sembrar en esta época del año trae múltiples beneficios:

El clima templado favorece el crecimiento de las raíces.

Se aprovecha todo el ciclo de primavera y verano para que el árbol florezca.

Los frutos maduran en la temporada de mayor consumo, cuando las altas temperaturas invitan a disfrutar frutas frescas y jugosas.

Para obtener duraznos frescos y sabrosos entre diciembre y marzo, es fundamental tener en cuenta algunos cuidados:

Elegir un lugar soleado : al menos seis horas de sol directo al día.

: al menos seis horas de sol directo al día. Riego moderado y constante : sin encharcar la tierra.

: sin encharcar la tierra. Poda regular : eliminar ramas secas para fortalecer el árbol.

: eliminar ramas secas para fortalecer el árbol. Fertilización natural: incorporar compost o abonos orgánicos con frecuencia.

Con estos simples pasos, tu duraznero crecerá fuerte y dará una cosecha abundante, convirtiéndose en una de las mejores decisiones de siembra al comenzar la primavera.