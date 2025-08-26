Richard Granberry reforzará el juego interior de Olímpico para la Liga Nacional 25/26

El jugador de 2,03 metros puede desempeñarse como ala-pívot y también como pívot.

Hoy 11:50

Olímpico de La Banda confirmó la incorporación de Richard Granberry para afrontar la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquet. El ala-pívot estadounidense, de 2,03 metros y 100 kg, llega para potenciar la pintura y sumar experiencia en el equipo que conduce Martín Villagrán.

El jugador de 31 años viene de promediar 13,4 puntos, 6,8 rebotes y 0,7 tapones en la temporada 2023/2024 con Argentino de Junín. En la campaña anterior brilló en Montmartre de Catamarca, en la Liga Argentina, donde registró 18 puntos y 5,8 rebotes defensivos por partido.

Granberry había sido anunciado como refuerzo de Peñarol de Mar del Plata en noviembre de 2024, pero una fractura en una mano que requirió cirugía le impidió sumarse. Además, cuenta con experiencia internacional en Deportivo San José (Paraguay), Obregón (CIBACOPA, México), Fortaleza (Brasil), la liga danesa, la liga de Emiratos Árabes Unidos y la Liga Sudamericana.

Formado en la Universidad Estatal de Virginia, donde fue distinguido como All-CIAA y All-American en la NCAA División II, Granberry nació el 22 de agosto de 1993 en Chester, Pennsylvania.

El plantel de Olímpico, que ya cuenta con jugadores como Agustín Facello, Franco Vieta, Gonzalo Bressan, José Ascanio, Valentín Forestier, Edwin Mijares, Santino Romegialli, Santiago Pérez y Jeremías Barco, suma así un refuerzo clave para competir con ambición en la próxima temporada.