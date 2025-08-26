Tras la rotación ante Lanús, Gallardo se enfoca en el partido ante Unión por Copa Argentina

River enfrentará al Tatengue el jueves en Mendoza en la llave que cerrará la instancia de octavos de final.

Tras la bronca por el empate agónico frente a Lanús, que lo llevó a cancelar la conferencia de prensa en La Fortaleza Granate, Marcelo Gallardo ya piensa en el próximo desafío de River Plate: el partido ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina.

El plantel fue citado este martes a las 17:00 en el River Camp para iniciar la preparación de la llave que se jugará el jueves 28 de agosto a las 21:15, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador se enfrentará a Racing, que eliminó a Deportivo Riestra.

Debido al poco tiempo entre compromisos, Gallardo rotó la formación ante Lanús. De los titulares que lograron la clasificación en la Copa Libertadores, solo jugaron Franco Armani, Giuliano Galoppo y Facundo Colidio. Para este cruce, se espera el regreso desde el inicio de figuras como Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Enzo Pérez y Nacho Fernández.

La buena noticia para el DT fue el regreso de Maximiliano Salas, tras la lesión de rodilla sufrida ante San Lorenzo. El delantero volvió a jugar después de casi un mes y dejó buenas sensaciones, por lo que podría recuperar la titularidad ante Unión.

Un probable once de River para este duelo sería: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Díaz y Acuña; Kevin Castaño o Galoppo, Enzo Pérez y Matías Galarzo o Nacho Fernández; Maxi Salas, Driussi y Colidio.