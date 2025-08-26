Las Panteras quedaron eliminadas del Mundial tras caer con Eslovenia

La Selección argentina perdió 3-0 (20-25, 22-25 y 21-25) contra el rival más accesible del grupo.

Hoy 09:10

La Selección argentina femenina de vóleibol sufrió un duro golpe en el Mundial de Tailandia 2025 y quedó eliminada en la fase de grupos tras perder ante Eslovenia por 3-0 (20-25, 22-25 y 21-25) en el partido decisivo.

El equipo dirigido por Facundo Morando llegaba con la gran oportunidad de clasificar a octavos de final después de un debut exitoso frente a República Checa y una derrota lógica ante Estados Unidos, pero no pudo aprovechar la ocasión ante el rival más accesible del grupo.

La figura del encuentro fue Fatoumatta Sillah, nacida en Gambia y nacionalizada eslovena, quien anotó 22 puntos y lideró a un equipo que mostró solidez en bloqueo y potencia en el saque. En Argentina, Bianca Cugno volvió a ser la máxima anotadora con 16 tantos, aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

Un cierre sin reacción

En el primer set, Las Panteras comenzaron mejor, pero Eslovenia ajustó el bloqueo y se quedó con el parcial por 25-20. En el segundo, pese a la paridad inicial, Sillah y Milosevic inclinaron la balanza para un 25-22 que puso el 2-0. En el tercero, Argentina igualó en 14, pero la falta de precisión en ataque y la firmeza defensiva rival sentenciaron el partido con un 25-21.

Balance final del torneo

La Selección cerró su participación con una victoria y dos derrotas: triunfo 3-1 frente a República Checa, caída 1-3 ante Estados Unidos y el 0-3 contra Eslovenia que selló la despedida.

El resultado significó un golpe duro para un equipo que había generado ilusión en el arranque del certamen, pero no pudo sostener su rendimiento en el partido clave.