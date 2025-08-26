Suben los taxis y radiotaxis en Santiago: aprobaron el nuevo cuadro tarifario

Desde ahora, viajar en taxi costará más. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un aumento en las tarifas, tras un pedido del sector.

Hoy 13:19

En la última sesión del Concejo Deliberante de la Capital, se aprobó por unanimidad un nuevo esquema tarifario para el servicio de taxis y radiotaxis. La medida se aplicará de inmediato y fue impulsada a partir de un pedido formal de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis.

Según argumentaron desde el sector, el incremento se volvió necesario ante la fuerte suba de costos en combustibles, repuestos, seguros y otros gastos esenciales para el mantenimiento de los vehículos.

A partir de la aprobación, la tarifa diurna tendrá un valor de 800 pesos para la bajada de bandera y 80 pesos por cada ficha de recorrido o minuto de espera. En horario nocturno, a partir de las 23, la bajada de bandera será de 1.000 pesos, mientras que la ficha o minuto de espera costará 100 pesos.

Además, los domingos y feriados nacionales se aplicará la tarifa nocturna durante todo el día.

La ordenanza también establece que los vehículos deberán entregar ticket obligatorio a los pasajeros y contar con un chip especial en la tickera, que impida la modificación manual de las tarifas. En caso de no cumplir, los conductores solo podrán aplicar la tarifa diurna.

Desde el cuerpo deliberativo aseguraron que esta actualización tarifaria busca sostener las fuentes de trabajo del sector y garantizar un mejor servicio para los usuarios del transporte semipúblico.