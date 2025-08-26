Ingresar
Azúcar y miel: el ritual casero para cortar la mala racha y atraer lo bueno

Esta receta simple promete dejar atrás la negatividad y abrir las puertas a la buena suerte. ¿Cómo se hace y cuándo aplicarla?

Hoy 13:19
Miel y azúcar

A menudo, a pesar de esforzarse en ciertas situaciones de la vida, como puede ser dentro del ámbito laboral, familiar, amoroso, o en distintos objetivos que una persona se plantee, es común entrar en una seguidilla de resultados indeseados, o noticias negativas. Esta racha, que parece no cortarse con nada, está asociada a la mala suerte que muchas personas buscan alejar.

Es común ver a las personas utilizar distintos métodos preventivos para evitar la mala suerte: la famosa cintita roja, el ojo turco, o beber caña con ruda cada 1° de agosto. Sin embargo, cuando nada funciona, también existe una poderosa receta que incluye azúcar y miel, que promete terminar con la mala suerte.

El sito Tarot Místico, especializado en temas de espiritualidad, afirma que el azúcar y la miel están asociadas a una energía capaz de atraer cosas positivas, abrir caminos y conseguir amor, bienestar y dinero. Los especialistas en energías aseguran también que son claves para mejorar las relaciones personales y suavizar tensiones y conflictos.

Ambos elementos se utilizan desde hace varios años para este tipo de procedimientos. Específicamente, el azúcar es vinculada con rituales para la buena energía, el amor y la prosperidad y se cree que tiene propiedades de purificación y protección. La miel, por su parte, está asociada a la capacidad de abrir caminos y romper barreras.

Este ritual, que consta de un “baño” con los ingredientes mencionados, se puede realizar rápido y solamente 6 simples pasos. Se crea o no en su efectividad, lo cierto es que es algo tan simple que vale la pena intentar sobre todo cuando se atraviesa una vorágine de malas noticias.

Los especialistas recomiendan el ritual a aquellas personas que no encuentran trabajo, o el dinero no les rinde, cuando se atraviesan conflictos familiares, de pareja, o con amigos, y cuando se está a punto de iniciar un nuevo proyecto para atraer fortuna y buena suerte.

  • 3 cucharadas de azúcar blanca refinada
  • 3 cucharadas de azúcar negra (morena o mascabo)
  • 3 cucharadas de miel de abejas
  • Agua (cantidad suficiente para llenar una olla grande)
  1. Preparar la mezcla: Llenar una olla grande con agua. Agregar las cucharadas de azúcar blanca, azúcar negra y miel de abejas. Llevar al fuego medio y calentar hasta que hierva.
  2. Reducir y reposar: Una vez que rompa hervor, bajar el fuego y dejar que siga hirviendo durante 5 minutos. Luego apagar la hornalla y dejar reposar la mezcla durante 40 minutos, hasta que esté tibia.
  3. Activar el ritual: Colocar las dos manos sobre el recipiente y repetir el nombre completo en voz alta tres veces. Luego, recitar una oración o el Salmo 91, con intención clara de protección y purificación.
  4. Ducha previa: Antes de aplicar el baño ritual, darse una ducha normal, como se hace habitualmente, para limpiar el cuerpo físicamente.
  5. Aplicar el baño energético: Verter la mezcla tibia sobre el cuerpo, del cuello hacia abajo, enfocándose especialmente en hombros y cuello. Dejar que el líquido permanezca en la piel durante 3 minutos.
  6. Finalizar el ritual: Enjuagar el cuerpo con agua tibia o caliente para retirar el exceso. No secarse con fuerza; se recomienda dejar que el cuerpo se seque de forma natural o con una toalla suave.

Finalmente, un consejo clave es realizar este proceso por la mañana, e idealmente los días martes, miércoles o domingo, para lograr una mayor efectividad. Estos días están asociados con la prosperidad y la energía solar, justamente las dos cosas que están representadas por la miel y el azúcar.

