Un hombre quedó detenido por provocar incendios de autos: todo quedó filmado

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del ataque. Un auto terminó totalmente quemado.

Hoy 13:43

La tranquilidad de barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, se vio alterada en la madrugada de este martes cuando un hombre fue detenido acusado de iniciar incendios intencionales contra autos estacionados en la vía pública.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El agresor, mayor de edad, fue identificado gracias a las cámaras de videovigilancia del 911 que lo registraron en plena acción.

El episodio más grave ocurrió en calle Santa Rosa al 1400, donde un Ford Escort terminó envuelto en llamas. Personal de Bomberos acudió al lugar y logró sofocar el fuego, aunque el rodado sufrió importantes daños materiales.

Vecinos del sector confirmaron que las llamas se expandieron rápidamente, generando temor de que alcanzaran a otros vehículos y viviendas cercanas.

Según informaron desde la Policía, el acusado también intentó incendiar otros autos en diferentes puntos del barrio, aunque en esos casos no logró su cometido.

La fuerza difundió además un video en el que se ve al hombre provocando los incendios, imágenes que se volvieron virales en redes sociales y reflejan la peligrosa situación que puso en riesgo a todo un sector de Alberdi.