Entradas para Argentina vs. Venezuela en el Monumental: precios, fechas y cómo comprarlas

El partido por la anteúltima fecha de las Eliminatorias: tendrá su toque especial porque posiblemente sea la última actuación por los puntos de Lionel Messi en el país.
La Selección Argentina jugará nuevamente ante su público el próximo 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Monumental. El partido tendrá un condimento especial: podría ser el último encuentro por los puntos de Lionel Messi en el país.
El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado al Mundial 2026 y asegurado en el primer puesto de la tabla con 35 puntos (11 victorias, 2 empates y 3 derrotas), buscará cerrar las Eliminatorias con autoridad antes de visitar a Ecuador en la última fecha. Entre los 31 convocados preliminares aparecen figuras como Dibu Martínez, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Venta de entradas: fechas y modalidad
La AFA confirmó el cronograma para la compra de tickets a través de DeporTick.
Precios de las entradas para Argentina vs. Venezuela
Cómo comprar las entradas en DeporTick
Retiro de tickets en el Monumental
El canje se realizará en las boleterías del estadio Monumental:
Los menores a partir de 3 años abonan platea completa. Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso anticipadamente a través de DeporTick; quienes no retiren su ticket con anticipación no podrán ingresar el día del partido.