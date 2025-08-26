Ingresar
Entradas para Argentina vs. Venezuela en el Monumental: precios, fechas y cómo comprarlas

El partido por la anteúltima fecha de las Eliminatorias: tendrá su toque especial porque posiblemente sea la última actuación por los puntos de Lionel Messi en el país.

Hoy 14:04

La Selección Argentina jugará nuevamente ante su público el próximo 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Monumental. El partido tendrá un condimento especial: podría ser el último encuentro por los puntos de Lionel Messi en el país.

El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado al Mundial 2026 y asegurado en el primer puesto de la tabla con 35 puntos (11 victorias, 2 empates y 3 derrotas), buscará cerrar las Eliminatorias con autoridad antes de visitar a Ecuador en la última fecha. Entre los 31 convocados preliminares aparecen figuras como Dibu Martínez, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Venta de entradas: fechas y modalidad
La AFA confirmó el cronograma para la compra de tickets a través de DeporTick.

  • Venta exclusiva American Express: martes 26/08 desde las 17.
  • Venta general: miércoles 27/08 desde las 17.

Precios de las entradas para Argentina vs. Venezuela

  • Popular: $90.000
  • Popular menor: $29.000
  • Sívori y Centenario Alta: $158.000
  • Sívori y Centenario Media: $320.000
  • San Martín y Belgrano Alta: $260.000
  • San Martín y Belgrano Baja: $450.000
  • San Martín y Belgrano Media: $480.000

Cómo comprar las entradas en DeporTick

  1. Ingresar a www.deportick.com.
  2. Hacer click en Iniciar/Registrarse.
  3. Completar los datos personales o iniciar sesión.
  4. Buscar el evento Argentina vs. Venezuela y seleccionar el sector deseado.

Retiro de tickets en el Monumental
El canje se realizará en las boleterías del estadio Monumental:

  • Sábado 30/08: 9 a 13 (todos los sectores).
  • Lunes 01/09 a miércoles 03/09: 9 a 15 (todos los sectores).

Los menores a partir de 3 años abonan platea completa. Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso anticipadamente a través de DeporTick; quienes no retiren su ticket con anticipación no podrán ingresar el día del partido.

TEMAS Eliminatorias Sudamericanas Selección Argentina de Fútbol Lionel Messi

