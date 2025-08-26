Desesperada búsqueda de una perrita en barrio Mosconi: una abuela de 80 años la espera

Mía, se perdió en calle 3 del barrio Mosconi. Se ofrece recompensa. Si la viste o sabés algo, comunicate al 385 4746767.

Hoy 14:58

Una familia de calle 3 del barrio Mosconi busca con urgencia a Mía, una perrita de 15 años, castrada, que desapareció en las últimas horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mía es parte fundamental del hogar y su ausencia generó una gran angustia, especialmente en una mujer de 80 años que padece Alzheimer, quien la espera cada día con profunda tristeza.

Según indicaron sus dueños, la perrita responde al nombre de Mía, no está en condiciones de andar sola por la calle y no suele alejarse.

Se ofrece recompensa a quien pueda brindar información que permita encontrarla. Contacto: 385 4746767

La familia pide la solidaridad de los vecinos de barrio Mosconi y zonas cercanas, y agradece la difusión para que Mía pueda regresar pronto a casa.