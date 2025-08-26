El mapa de pilotos para la Fórmula 1 2026, todavía sin Franco Colapinto

Bottas y Pérez fueron confirmados por Cadillac, pero aún queda mucho por definirse. Qué puede pasar en la recta final del año y la decisión por delante de Alpine.

Hoy 15:41

La Fórmula 1 comienza a definir su grilla para la temporada 2026. Cadillac oficializó la llegada de Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez como sus pilotos, completando dos casilleros más y dejando sin novedades al argentino Franco Colapinto, que sigue sin lugar asegurado.

El panorama se mueve rápido. Jack Doohan tuvo una reunión clave con un equipo de F1 y podría dejar Alpine, donde Colapinto pelea por un asiento tras un 2025 difícil. El argentino afrontará la segunda mitad del año bajo la mirada atenta de Flavio Briatore, jefe de la escudería, mientras compite con el peor auto del campeonato.

Duplas ya confirmadas para 2026

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri

Lando Norris y Oscar Piastri Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Charles Leclerc y Lewis Hamilton Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll

Fernando Alonso y Lance Stroll Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon

Oliver Bearman y Esteban Ocon Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Audi (ex Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto

Seis asientos aún vacantes

En Red Bull, el compañero de Max Verstappen sigue sin definirse. El futuro de Yuki Tsunoda parece sentenciado tras la separación de la escudería de la “latita” y Honda, lo que abriría un lugar para Isack Hadjar o Liam Lawson. Al mismo tiempo, Racing Bulls podría apostar por Arvid Lindblad, el joven británico de 18 años señalado como “el nuevo Verstappen”.

En Mercedes, todo indica que George Russell y Andrea Kimi Antonelli serán la dupla. Las negociaciones de Toto Wolff con Verstappen se cayeron, pero el británico tiene contrato y el italiano tendría otra chance tras un 2025 irregular.

¿Y Alpine?

Pierre Gasly seguirá, mientras que Colapinto deberá demostrar resultados para ganarse la butaca. El argentino compite internamente con Paul Aron y Jack Doohan, aunque la llegada de Bottas a Cadillac elimina a un posible rival directo.

La segunda mitad del año, que comenzará este fin de semana en el GP de Países Bajos, será decisiva para definir si Franco Colapinto logra asegurarse un lugar en la F1 2026.