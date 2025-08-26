Francisco Cerúndolo remontó un partido increíble ante Matteo Arnaldi y debutó en el US Open con un triunfazo

El mejor tenista argentino de la actualidad había perdido los dos primeros parciales y se recuperó al ganar los tres siguientes.

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino en el ranking mundial, protagonizó una remontada memorable para avanzar a la segunda ronda del US Open. El jugador de San Isidro venció al italiano Matteo Arnaldi por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3, después de estar dos sets abajo y al borde de la eliminación.

El argentino comenzó errático y con evidentes molestias físicas, que arrastraba desde hace semanas. Sin embargo, se repuso con temple y potencia para convertirse en el primer jugador de esta edición del US Open en revertir un partido tras un 0-2 en sets.

Con esta victoria, Cerúndolo se suma a Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, quienes también superaron sus estrenos. El número uno argentino disputa por cuarta vez consecutiva el cuadro principal del torneo: en las últimas dos ediciones superó el debut, pero no pudo pasar de la segunda ronda.

El gran interrogante antes de su presentación era su estado físico, ya que su preparación en la gira norteamericana sobre cemento estuvo condicionada por una lesión. Pese a ello, este martes mostró fortaleza mental y tenis para avanzar a la siguiente etapa.

En el cuadro femenino, la marplatense Solana Sierra debutará frente a la experimentada rumana Sorana Cirstea, no antes de las 16.50, con transmisión de ESPN. Sierra llega en ascenso y tras hacer historia en Wimbledon, donde se convirtió en la primera lucky loser en alcanzar los octavos de final.