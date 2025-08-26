Taylor Swift anunció su casamiento con Travis Kelce y compartió las románticas fotos del compromiso

La cantante estadounidense y el jugador de la NFL dieron a conocer la noticia por sus redes sociales.

Hoy 17:00

Taylor Swift y Travis Kelce se casan. Así lo anunciaron en sus cuentas oficiales de Instagram. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribió la cantante acompañando las imágenes del compromiso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el posteo que compartieron incluyeron la postal del momento justo en el que el jugador de fútbol americano se arrodilló para hacerle la propuesta a la artista.

Rodeados por flores rosas, blancas y muchas plantas, el deportista y la cantante se mostraron muy emocionados por el nuevo paso que darán tras casi dos tres juntos. En una de las imágenes incluso mostraron el increíble anillo de compromiso que recibió la autora de “All too well”.

Después de varios rumores, la pareja hizo pública su relación en septiembre de 2023, cuando Swift apareció en un partido de los Chiefs en el Arrowhead Stadium de Kansas City junto a Donna, la madre de él.

En los últimos años Swift apoyó la carrera de Kelce y estuvo presente en dos Super Bowls, mientras la estrella del fútbol viajó junto a la artista alrededor del mundo en su exitoso Eras Tour.