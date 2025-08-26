Ingresar
Se llevó a cabo una charla - taller sobre riesgo obstétrico y alimentación saludable en el Hospital de Brea Pozo

En el marco de la Semana de la Obstetricia y la Embarazada, se desarrollaron actividades de capacitación y concientización para gestantes y personal de salud.

Hoy 17:31

En el Hospital de Tránsito Brea Pozo se llevó a cabo una charla-taller sobre riesgo obstétrico, destinada a personas gestantes, a cargo de la licenciada en Obstetricia Cecilia Castillo, del Ministerio de Salud, junto a la directora del Hospital, Dra. Yudith Villarreal. La jornada incluyó un desayuno y una exposición de la licenciada en Nutrición Gabriela Estevez, quien brindó pautas sobre alimentación saludable durante el embarazo.

La actividad contó con la participación de la obstetra Romina Urquiza, del mismo hospital, y del alumno Nicolás Ibarra, de la Universidad Nacional de Tucumán. Al finalizar, se entregaron presentes a las asistentes.

Posteriormente, la Lic. Castillo se trasladó al SUM del CIC Brea Pozo, donde continuó con la capacitación dirigida a agentes sanitarios y personal de enfermería de las postas dependientes del hospital.

