Violento choque entre un auto y una motociclista en pleno centro de Añatuya

El accidente ocurrió en la esquina de la Catedral, en un cruce sin semaforización. La joven motociclista resultó ilesa, aunque ambos rodados sufrieron daños.

Hoy 17:32

En horas de la siesta de este martes se registró un accidente de tránsito en una zona céntrica de Añatuya, cuando un automóvil Ford Eco Sport embistió a una joven motociclista en la intersección de calles Sarmiento y Chacabuco, frente a la Catedral.

De acuerdo con el informe policial, el conductor del vehículo salía de un establecimiento educativo y al intentar incorporarse hacia avenida Gottau impactó contra una moto de 110 c.c., que circulaba en dirección a avenida Belgrano.

La motociclista cayó sobre la cinta asfáltica, pero rápidamente se incorporó y, afortunadamente, no necesitó asistencia médica. En tanto, ambos rodados sufrieron daños materiales, y las partes decidieron llegar a un arreglo en el lugar.

En la escena trabajó personal de la Comisaría 41, que realizó las diligencias correspondientes.