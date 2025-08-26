La Legislatura Provincial declaró de interés un encuentro nacional donde se honrará la memoria y el legado de Francisco

La Legislatura declaró de interés el Encuentro Nacional en homenaje a Francisco y reconoció a Los Alfiles por sus 50 años, junto a otras iniciativas culturales, educativas y deportivas.

La Honorable Cámara de Diputados declaró esta tarde de interés Provincial, Académico y Cultural el Encuentro Nacional en Homenaje a la Memoria y al Legado de Francisco que se realizará el 4 y 5 de septiembre próximos en el Óvalo del Parque Sur de la ciudad capital con el lema "La senda franciscana frente a la crisis civilizatoria".

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados valoró y destacó la realización en Santiago del Estero de este Encuentro organizado por el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU, una institución creada por el exobispo de Roma); el Poder Judicial de Santiago del Estero; la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y el Centro Único de Capacitación de Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial Dr. José Benjamín Gorostiaga.

Los legisladores explicaron que este evento reunirá durante dos jornadas de intenso trabajo a representantes de los poderes judiciales de todo el país, a autoridades provinciales y religiosas, y a referentes académicos, convocadas y convocados para reflexionar en torno a las ideas de Francisco y, desde esa perspectiva, abordar los desafíos urgentes del país y la región”.

Destacan inversión en educación y viviendas

Previo al trabajo legislativo propiamente dicho, diputados valoraron "la permanente inversión que hace el Gobierno de la Provincia en educación, viviendas y seguridad, entre otras áreas" y destacaron, al respecto, que este lunes el gobernador Gerardo Zamora inauguró en El Desmonte, departamento Choya, la refacción integral y ampliación de la Escuela Nº 130 "Pedro Miguel Aráoz", a donde asisten 19 alumnos y dónde entregó viviendas sociales".

Reconocimiento a los 50 años de trayectoria de Los Alfiles

Encabezado por el presidente de la Legislatura, Dr. Carlos Silva Neder, esta tarde la Cámara de Diputados realizó un reconocimiento al grupo musical Los Alfiles por sus 50 años de trayectoria.

Acompañados por sus familiares y amigos, Héctor Kairuz, Dante Juárez, Walter Lescano, Carlos Villavicencio, José Kairuz, Luis Sisali y Patricio Sayago recibieron un diploma y la declaración de Interés legislativo emitida por la Cámara de Diputados.

"Los Alfiles son parte del patrimonio musical y cultural no sólo de Santiago del Estero, sino también de cada una de las provincias argentinas y de los países limítrofes a los que llevaron nuestra música, como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Es un gran orgullo que nos representen y lleven la bandera de Santiago del Estero a gran parte de América durante estos 50 años”, expresaron los legisladores.

Día del abogado

Hoy, el parlamento santiagueño declaró de interés provincial, legislativo y social las actividades organizadas con motivo de la conmemoración del Día del Abogado que se celebrará el próximo 29 de agosto.

Al respecto, saludaron y reconocieron “la labor, compromiso y aporte de los profesionales del Derecho al fortalecimiento de las instituciones democráticas y la defensa de los derechos ciudadanos”.

Declaran de interés importantes proyectos

Durante la sesión, se aprobaron varios despachos de comisiones declarando de interés: la designación del Lic. Juan Pablo Salomón como votante internacional de los Golden Globe Awars; la destacada actuación del Seleccionado Santiagueño de Caballeros de la Federación Santiagueña Amateur de Hockey (FSAH) en Rosario; la consagración como campeón de la Región Centro de la Copa Regional Federal Amateur Femenina 2025 del Club Atlético Central Córdoba y la participación del atleta Hernán “Pichón” Santillán en el Mundial de Copenhague y en el Mundial de Ciclismo UCI.

Además: la realización de la 36° Expo Bandera (5 al 7/09) en el Predio Ferial de la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño; el Ciclo Cultural en homenaje a los escritores Lucila Soria y Carlos Schaefer Gallo (28 y 29/08) en el CCB y el 3° Encuentro de Danzas Folclóricas Tradicionales Argentinas para Adultos Mayores (20/09) en el Centro Vecinal Barrio Tradición

También se declaró de interés: los actos a realizarse por el Día del Maestro (11/09); los actos por el Día Internacional de la Democracia (15/09); la participación de la selección santiagueña en el XXI Campeonato Nacional de Maxibásquet Femenino y la participación de Lissandro Villa en el Campeonato Mundial de Taekwondo en Venecia, Italia (del 2 al 17/10).

La Legislatura provincial declaró de interés: el acto por el Día de la Policía de Santiago Del Estero; las actividades por el 50° aniversario de las Bodas de Oro del Club Atlético Matadero de El Mojón, departamento Pellegrini; la Jornada de Trabajo Sindical “Conversatorio: Hablemos de Igualdad de Oportunidades”; las actividades por el Día del Abogado (29/08) y la 9° Edición de las Olimpiadas Municipales (27/08) en el Parque Sur “Mario Bonacina”.

En la sesión, también se declaró de interés: las actividades por el Día Internacional Contra el Dengue (26/08); las actividades por el Día Nacional por una Argentina sin Chagas (29/08); la Primera Expo de Acompañante Terapéutico en Santiago del Estero (5/09); la gira artístico-cultural del elenco adulto del Ballet Folclórico Latinoamericano Santiago del Estero en España y el Congreso Internacional de Adicciones, Sistemas en Red y Comunidades Inteligentes (4 y 5/09).

El parlamento santiagueño también declaró de interés: la 15° Edición de la Feria Provincial del Libro (25 al 28/09); la 24° Jornada Ganadera del Sudeste Santiagueño (27/08) en Malbrán; el “Conversatorio Juventud, Justicia y Derechos Humanos: Una Agenda en Común” (27/08); al Termas Art & Beauty 2025 (31/08 al 1/09) en Las Termas de Río Hondo; al evento denominado “Bootcamp de Escuela de Ciudadanía” (30 y 31/08) en el Nodo Tecnológico y al 19° Festival Internacional de Folklore “Ashpa Súmaj”y a la 5° Fiesta Nacional de Las Colectividades (del 7 al 13/10) en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Asimismo, la Legislatura declaró de beneplácito los logros deportivos obtenidos por Maximiliano Saravia en la II Copa de Taekwon-Do ITF 2025 disputado en Guayaquil, Ecuador y también por la consagración como Campeones Nacionales en el 69° Campeonato Argentino de Cestoball de la Categoría Primera Masculina de Santiago del Estero, desarrollado en Misiones.